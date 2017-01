Uber do além – Rússia terá serviço para planejar funeral com apenas alguns cliques

Inspirado no Uber, o aplicativo ‘Umer’ promete facilitar a vida dos russos que precisam organizar o funeral de algum amigo ou ente querido. Basta digitar o nome, a data de óbito, a religiao e o endereço do falecido. O usuário recebe entao diferentes opçoes de cemitérios, tipos de cerimônia, lápides e também pode escolher entre enterro ou cremaçao. Em seguida, é colocado em contato com um operador que ajuda a organizar e finalizar todos os detalhes. O app só deve entrar em funcionamento nos próximos meses, mas já está dando o que falar. Primeiro porque ‘Umer’, em russo, significa “ele morreu”, o que tem sido interpretado por muitos como mau gosto. Outros simplesmente acham que o serviço nao vai dar certo porque os russos nao sao usuários tao assíduos de internet, e ainda há aqueles que simplesmente acham a ideia ridícula – “Me pergunto se haverá algum desconto para clientes fiéis”, disse uma pessoa, enquanto outra nao perdeu a piada – “Traga um amigo e ganhe 15% de desconto”. ;-) Via The Next Web.

