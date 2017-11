UberEATS agora em Lisboa – entrega do bacalhau ao queijo de cabra e presunto cru

Bateu aquela fome e a preguiça de ir para o fogao ou micro-ondas “esquentar qualquer coisinha” é coisa do passado, pelo menos aqui em Lisboa. A Uber acaba de disponibilizar um novo serviço para a cidade – o de entrega de refeiçoes a domicílio. Funciona todos os dias da semana, entre o meio-dia e a meia-noite, através do ubereats.com ou direto no app para celular e dispositivos móveis. Nesta 1ª fase, o UberEATS conta com 90 restaurantes parceiros, com diferentes tipos de cozinha, e “dezenas de parceiros de entregas”, referiu o diretor-geral da Uber Ibéria. Inicialmente, as entregas serao feitas por motos e “à medida que o serviço cresça”, poderao também ser feitas a pé, de bicicleta ou de carro, de acordo com a distância entre o restaurante e o pedido do cliente. O serviço pretende ligar os lisboetas aos “melhores restaurantes da cidade”. Lisboa é a cidade número 200 e Portugal o 30° país onde este serviço já está funcionando.

