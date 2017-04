United vai reembolsar todos os passageiros de voo fatídico

Mais um desdobramento do lamentável episódio em que um passageiro da United Airlines foi removido à força de um voo da companhia, depois de ter sido tratado com violência e arrastado pelo corredor da aeronave. A United decidiu reembolsar todos os passageiros do voo em questao, num gasto que certamente será “dinheiro de troco” perto do estrago gigantesco causado pelo ocorrido. Megan McCarthy, porta-voz da empresa, nao especificou se o pagamento será feito em dinheiro, em milhas aéreas ou de outra forma. A iniciativa, conta o Ad Age, “segue um evento extraordinário. Raramente uma companhia aérea – ou qualquer empresa – enfrentou o tipo de condenaçao global que abateu a United nos últimos dias.” Como se nao bastassem os maus tratos ao passageiro David Dao, as manifestaçoes públicas da empresa a respeito do caso, através de seu CEO, também foram desastrosas, e agora a United está fazendo de tudo para tentar consertar o estrago. Dao foi atendido em um hospital de Chicago, segundo os advogados que o representam – nessa 4ª feira, eles solicitaram uma ordem judicial para preservar evidências, incluindo vídeos de câmeras de segurança e lista de tripulantes, que podem ser usados num litígio. Por enquanto, nenhum processo foi aberto, mas a United certamente nao perde por esperar.

publicidade publicidade