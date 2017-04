Veículos online como fontes de jornais – Tutti Clássicos estreia no Segundo Caderno

Estreou, nesta 2ª feira, a colaboraçao entre o site especializado em música e ópera Tutti Clássicos, no ar desde outubro, e o jornal O Globo. O site independente é criaçao das jornalistas cariocas Luciana Medeiros e Debora Ghivelder e produz, a partir de agora, conteúdo exclusivo sobre a área para o Segundo Caderno do jornal, em reportagens especiais, sem periodicidade pre-definida. O arranjo é pioneiro – a Folha de Sao Paulo tem, entre seus colunistas digitais, o site Jota, de assuntos jurídicos, que vem escrevendo semanalmente desde início de março no site do jornal paulista. A iniciativa atesta uma tendência do mercado jornalístico, que passa a trabalhar com veículos online como fontes especializadas, em reportagens que ocupam as páginas impressas ou em colunas – uma ideia próxima à das produtoras de TV que entregam um programa fechado. A 1ª reportagem é um perfil do tenor paraense Atalla Ayan, que estreou como protagonista no Met de Nova York e contracena essa semana com Placido Domingo.

