Vencedora do ‘MasterChef’, Michele é acusada de copiar prato na final

A cozinheira Michele Crispim, que venceu a favorita Deborah Werneck na final da 4ª temporada do ‘MasterChef Brasil‘, da Band, já virou alvo de uma polêmica. Em seu Instagram, a chef Bel Coelho acusou Michele de copiar “descaradamente” sua receita para a sobremesa na prova final do reality show. Trata-se de um ‘tartar tropical’, feito com tapioca e coco ralado e coberto com baba de moça. Michele, porém, se defendeu. Também no Instagram, ela disse que se “inspirou” em Bel Coelho, e deu a entender que mencionou isso no programa, mas a informaçao ficou de fora na ediçao. Bel Coelho entao voltou atrás, dizendo-se honrada pela homenagem – mas ressaltou no Twitter que era “feio nao dar o crédito” e que, na final, o menu servido aos jurados deve ser uma criaçao original. Notícia do TV e Famosos.

