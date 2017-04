Veteranos da publicidade dao conselhos para quem está começando na área

A Adweek acaba de estrear uma série em que veteranos da publicidade compartilham os conselhos que dao aos jovens estreantes na área. No 1º vídeo da série, participam Margaret Johnson, CCO da Goodby Silverstein & Partners; Brent Choi, CCO da JWT de Nova Iorque; William Gelner, CCO da 180 LA; Patrick Scissons, Global CCO da KBS; Tiffany Rolfe, Chief Content Officer da Co:collective e Joaquín Mollá, co-fundador e CCO da The Community. Alguns conselhos podem parecer batidos, outros até questionáveis – considerando a mudança de paradigma que muitos publicitários esperam –, mas vale observar o que os mais experientes têm a dizer para quem está começando. Margaret, por exemplo, aconselha buscar inspiraçao em todos os lugares, menos na publicidade – museus, livros, cinema. Brent Choi acredita que é preciso sempre “fazer mais” – “Se você nao tem essa luta em você de voltar no próximo dia ainda mais forte, nao vai se dar bem nessa área”. Já Gelner sugere que os jovens publicitários encontrem um mentor e trabalhem em um lugar onde possam fazer o melhor trabalho de suas carreiras – “(…) nós todos vamos trabalhar por longas horas, teremos que trabalhar nos fins de semana, vamos perder certas ocasioes – tenha certeza de que vale a pena.” Entre as demais recomendaçoes, focar menos nas ferramentas disponíveis e mais em aprimorar seu ofício – como redator ou criativo, enfim – e ter a capacidade de nao apenas dar ideias mas também de executá-las. Assista ao vídeo abaixo.

