Victorinox lança concurso para renovar o design de seu canivete clássico

Já há 7 anos a Victorinox realiza um concurso de design para eleger novas estampas para um de seus canivetes. Este ano o tema é ‘Lugares do Mundo’, e as ideias serao aplicadas no tradicional modelo ‘Classic’. A marca suíça diz que, além de único, inovador e empolgante, o desenho deve remeter a um local que tenha características que todos possam reconhecer, para que o design tenha sentido em todo o mundo. Feito em parceria com a Jovoto, o concurso é uma plataforma de crowdsourcing de conceitos e design que premia artistas do mundo inteiro. No último ano, foram apresentadas 1.254 ideias, com a participaçao de 69 países, 11.558 votos e 10 ganhadores selecionados. Entre os vencedores, destaque para o modelo ‘Kokeshi’, desenvolvido por um brasileiro, cuja ideia foi homenagear a cultura japonesa com cores vibrantes e alegres. Além do modelo, o Brasil foi representado pelo ‘Rainforest Walk’, com estampa em tons pastel que remete à floresta e à fauna, e pelo ‘Three Wise Monkeys’, em alusao ao famoso trio de macaquinhos – surdo, mudo e cego. Quem quiser participar tem até o dia 20 de outubro para enviar seus projetos e, no dia seguinte, inicia-se o período de classificaçao. Os resultados serao divulgados em 30 de outubro. Confira aqui alguns dos desenhos que já estao concorrendo e saiba mais sobre como participar nesse link. Abaixo, os ganhadores de ediçoes anteriores do concurso.

