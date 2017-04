Viu essa? Datena virou personagem de história em quadrinhos da DC Comics

Quem conta é o Portal Imprensa – diz que José Luiz Datena, apresentador do programa ‘Brasil Urgente’ da Band, virou personagem de história em quadrinhos da DC Comics. Datena aparece na HQ como Todd, um âncora de telejornal que entrevista o Capitao Átomo sobre seu retorno à sociedade. A homenagem foi feita pelo cartunista brasileiro Will Conrad para a ediçao número 4 da revista “A Queda e Ascensao do Capitao Átomo“. Datena, que entrevistou Conrad em seu programa na semana passada, se disse muito feliz com a homenagem. A revista em quadrinhos está sendo lançada nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil no fim do ano.

