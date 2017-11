Viu isso? Cannes Lions anuncia mudanças, agora está “menos caro”

Quando o grupo Publicis anunciou, em junho deste ano, que nao participaria do Cannes Lions em 2018 para reduzir custos, muitas vozes do mercado se manifestaram contra. Agora, no entanto, o festival está anunciando mudanças estruturais em boa parte motivadas pela iniciativa da Publicis. Uma das principais reclamaçoes sobre Cannes sempre foi o alto custo de participaçao no evento. Por isso, essa semana a organizaçao do festival anunciou que ele vai durar apenas 5 dias, e nao mais 8, que o custo de um passe completo para um delegado será reduzido em 900 euros e que, em parceria com a prefeitura de Cannes, os preços das diárias de hotéis nao sofrerao aumento em 2018 e mais de 50 restaurantes locais oferecerao menus de preço fixo (20 e 30 euros). Além disso, 3 Leoes estao sendo “aposentados” – Cyber, Integrated e Promo & Activation – para a chegada de 5 novos, mais de 120 subcategorias estao sendo removidas e cada peça só poderá ser inscrita em no máximo 6 categorias (antes nao havia limite). O sistema de pontuaçao também mudou para priorizar ainda mais a conquista de Leao em comparaçao à mençao em shortlist. Mais ainda – Lions Entertainment e Lions Innovation serao integrados ao festival principal. Estruturalmente, a principal alteraçao é a introduçao de 9 “tracks” que guiarao todo o conteúdo do festival de agora em diante – Reach, Comms, Craft, Experience, Innovation, Impact, Good, Entertainment e Health. Essas 9 linhas serao a base para todo o festival – toda a programaçao e todos os Leoes serao organizados em torno delas. E, a propósito – o grupo Publicis já anunciou que estará de volta em 2019. Leia a matéria completa na Adweek.

