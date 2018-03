Viu isso? Elon Musk deletou páginas da SpaceX e da Tesla no Facebook

Mark Zuckerberg já pode oficialmente ficar preocupado. Unindo-se ao movimento #deletefacebook, o magnata Elon Musk deletou as páginas do Facebok de suas empresas SpaceX e Tesla. E pra piorar – fez pouco caso da rede social. Juntas, as duas páginas tinham mais de 5 milhoes de Likes. Tudo começou quando Musk respondeu a um tuite de Brian Acton, co-fundador do WhatsApp, que dizia “Chegou a hora. #deletefacebook”. “O que é Facebook?”, Musk respondeu. Em seguida, respondendo a um desafio proposto pelo usuário @serdarsfrofile – “Delete a página da SpaceX no Facebook se você é o cara” –, Musk mandou essa – “Nao sabia que ela existia. Farei isso.” Depois disso, o repórter @Bryson_M perguntou se a página da Tesla tambem nao deveria ser deletada, ao que Musk prontamente respondeu – “Definitivamente. É tosca de qualquer forma.” Em outro tuite, o empresário disse ainda que “eu nao uso o Facebook e nunca usei, entao nao pense que eu sou algum tipo de mártir ou que minhas empresas estao sofrendo um grande golpe. Além disso, nós nao anunciamos ou pagamos para nos endossarem, entao… nao me importo.” Ouch! Com Gizmodo e Mashable.

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 de março de 2018

Delete SpaceX page on Facebook if you’re the man? — ㅤ (@serdarsprofile) 23 de março de 2018

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de março de 2018

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de março de 2018

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de março de 2018

