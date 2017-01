Viu isso? Operaçao Lava Jato virou ‘tour’ em agência de turismo de Curitiba

Quem conta é a Monica Bergamo em sua coluna na Folha – diz que a Lava Jato “entrou na rota turística do Brasil”, graças a uma agência turística do Paraná que oferece, diariamente, o ‘Tour Lava Jato’. Para estrangeiros, ‘Car-Wash Tour’. O roteiro dura 3 horas e mostra os principais locais onde se desenrolam as investigaçoes, em Curitiba, entre eles a Procuradoria-Geral da República, a sede da Justiça Federal, a Polícia Federal, o Complexo Médico-Penal e a Universidade Federal do Paraná, onde Sergio Moro leciona. O tour, da Special Paraná, custa R$ 195,00 por pessoa.

