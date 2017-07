Waze agora tem a voz de ‘Relâmpago McQueen’, astro de animaçao da Pixar

A partir dessa 2ª feira, motoristas brasileiros que utilizam o aplicativo Waze podem optar por uma voz diferente para guiá-los no trânsito – a de Relâmpago Mcqueen, protagonista de ‘Carros 3’, nova animaçao da Disney Pixar. Além da voz do personagem, os usuários poderao escolher entre os ícones Relâmpago McQueen e Jackson Storm para identificar o seu carro no mapa do app. A açao faz parte do lançamento do filme, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 13 de julho. Para ativar a voz do personagem é preciso acessar o Menu, ir à aba Configuraçoes e, na seçao Instruçoes de Voz, escolher a opçao “Português (BR) – Relâmpago McQueen”. Para mudar o carro, na mesma aba de Configuraçoes, o usuário deve ir na seçao Configuraçao de Exibiçao, na aba Carro no Mapa e escolher entre os 2 competidores.

