YouTube já tem vídeos em 8K – provavelmente demais para o seu computador ;-)

Nao leve a mal, mas esse vídeo provavelmente é muita areia pro seu computadorzinho. ;-) ‘Ghost Towns’ é um dos primeiros vídeos em 8K divulgados no YouTube, mas o fato é que ninguém ainda dispoe do hardware necessário para assistir a um vídeo dessa resoluçao em toda sua magnitude, diz o Gizmodo. O Engadget diz algo parecido – um vídeo “que quase ninguém consegue assistir”. O filme foi gravado com uma câmera RED Epic Dragon 6K e, para chegar à resoluçao máxima, contou com uma ajudinha do Adobe After Effects.

publicidade publicidade