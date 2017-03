YouTuber mostra como é fácil invadir a sede do Facebook em Londres

Explorando uma entrada lateral que nao estava trancada, o YouTuber britânico conhecido como Trikkstar conseguiu entrar na sede do Facebook em Londres sem maiores dificuldades. Lá dentro ele conseguiu se esquivar da segurança, comeu sem pagar e ainda jogou sinuca. Como Trikkstar entrou no prédio à noite, o escritório estava praticamente vazio e ele conseguiu circular livremente sem ser incomodado. Apenas no final do vídeo é possível vê-lo sendo seguido por um segurança. Segundo o The Next Web, o Facebook fatura cerca de USD 7 bilhoes por trimestre, mas claramente nao gasta tanto com segurança quanto deveria. ;-) A propósito, invadir locais privados parece ser o ‘hobby’ do YouTuber – também neste mês ele entrou sem autorizaçao na BBC e conseguiu acessar um estúdio de TV.

