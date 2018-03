Zuckerberg recorre à “velha mídia” para pedir desculpas pelo roubo de dados de usuários

Em meio à revelaçao de que a Cambridge Analytica, empresa de análise de dados que trabalhou para a campanha de Donald Trump em 2016, roubou os dados de 50 milhoes de usuários do Facebook, a rede social recorreu à mídia tradicional para pedir desculpas. Em anúncios de página inteira veiculados neste domingo nos norte-americanos New York Times, Wall Street Journal, Washington Post e em 6 jornais britânicos, Mark Zuckerberg diz que “nós temos a responsabilidade de proteger suas informaçoes. Se nao conseguimos fazer isso, nao merecemos”. “Vc deve ter ouvido falar de um app de quiz desenvolvido por um pesquisador de uma universidade que vazou dados do Facebook de milhoes de pessoas em 2014. Isso foi uma quebra de confiança, e peço desculpas por nao termos feito mais naquela época. Agora estamos tomando medidas para assegurar que isso nao aconteça de novo”, diz o texto. Zuckerberg afirma que outros apps sao suspeitos de terem feito o mesmo, que todos eles estao sendo investigados e serao banidos caso seja comprovado o uso indevido de dados. Tudo indica, no entanto, que será necessário bem mais do que isso para tirar o Facebook da crise em que se meteu. Via DesignTAXI.

Facebook took out full page ads in the NYT, WSJ, WashPost, and 6 UK papers today https://t.co/kMA822kTpU pic.twitter.com/CUEYwyWuTT — Brian Stelter (@brianstelter) 25 de março de 2018

Elon Musk deletou páginas da SpaceX e da Tesla no Facebook

