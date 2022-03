Africa estreia influenciador digital sem gênero

‘Gen’ é o especialista virtual em cultura e comportamento da Africa – na forma de um avatar virtual sem gênero, o influenciador é apresentado pela agência como “referência sobre o que há de mais relevante acontecendo no mundo e na sociedade“. Por trás do Gen, cada dia uma voz, um pensamento e um estilo. Pode ser “o”, “a” ou como fizer mais sentido em cada momento. O importante nao é a forma, e sim o conteúdo – explica a agência. Através de um perfil no TikTok, regularmente serao publicados vídeos com insights sobre temas relevantes ao mercado e à comunicaçao. Por trás dessa iniciativa está o trabalho do Culture Lab, área da Africa especializada em cultura, tendências e comportamento. O 1º desafio de Gen será a cobertura da ediçao 2022 do SXSW.

