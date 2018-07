Agência brasileira lança manual da propaganda LGBTQ

Por ocasiao do Dia do Orgulho LGBTQ, comemorado no dia 28 de junho, a agência Lápis Raro, de Belo Horizonte, lançou um manual para esclarecer dúvidas sobre diversidade de gênero para profissionais da publicidade. Desenvolvido por colaboradores da agência, “Melhore: Pequeno manual da propaganda diversa” pretende melhorar a qualidade dos processos criativos e das campanhas do mercado publicitário. É composto por uma breve apresentaçao, um glossário com principais verbetes, campanhas publicitárias que acertaram, situaçoes com erros comuns e posturas politicamente corretas e formas como agências e colaboradores podem se aliar à luta LGBTQ. O material está disponível para leitura e download gratuito aqui.

