Agência fake recrutou 52 funcionários – trabalharam por meses, nao ganharam nada (!)

Virou documentário da BBC a história de uma agência de design que nunca existiu e, mesmo assim, conseguiu recrutar 52 pessoas – algumas delas trabalharam por até 6 meses, sem receber 1 centavo. O golpe aconteceu no Reino Unido. Os selecionados eram instruídos a trabalhar em home office; as reunioes eram feitas pelo Zoom. Pelo menos 6 funcionários também eram fake. “Trabalhadores se endividaram por contracheques que nunca chegaram. Eles mentiram para milhares de pessoas tentando conseguir novos clientes para a empresa. Outros receberam a promessa de vistos para o Reino Unido. Mas era tudo mentira, que só veio à tona depois que alguns funcionários curiosos resolveram investigar”, explica a BBC. Uma das vítimas fala do choque de quando descobriu que a foto de perfil de um de seus supostos colegas estava no banco de imagens da Getty, sob o título ‘Ginger Man’ (homem ruivo). No fim das contas, a ‘Madbird’ – que fingia atender clientes como Nike, Facebook e National Geographic, e exibia um portfólio de trabalhos falsos surrupiados da internet – era uma criaçao alucinada e um plano elaborado de Ali Ayad, que se apresentava na internet como “influenciador” e ex-designer da Nike. Especula-se que a motivaçao de Ali era criar uma empresa real, que eventualmente fecharia contratos e começaria a fazer dinheiro – feito isso, sua origem suspeita talvez jamais fosse sequer questionada. Leia a matéria na íntegra na BBC.

