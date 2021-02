Brasileiros em suspense – Portugal suspende voos para o Brasil até 1º de março

Que situaçao! Centenas de brasileiros em Portugal querem voltar para o Brasil o mais rápido possível. Sem trabalho, passam dificuldades e nao têm a menor condiçao de aqui permanecerem. Muitos estao com as suas passagens de ida compradas e nao podem embarcar, mesmo cumprindo todos os protocolos recomendados pelas autoridades. A situaçao é grave devido à crise provocada pela 3ª onda da COVID-19 e as diversas variantes já detectadas no país, motivos suficientes para o governo português decidir prorrogar a suspensao dos voos para o Brasil até o dia 1º de março.

Sao inúmeros os pedidos e relatos na mídia online e para a grande maioria as soluçoes que estao sendo apresentadas pelo governo brasileiro nao sao as ideais. Todos têm o direito à repatriaçao e muitos, durante o período de emergência no país, já tiveram que remarcar os seus voos várias vezes durante a pandemia.

As autoridades brasileiras, via Facebook do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, avisam o que fazer e como sair de Portugal – “O Ministério das Relaçoes Exteriores do Brasil, os Consulados Gerais em Lisboa, Porto e Faro, em coordenaçao permanente com a Embaixada do Brasil em Portugal, pedem que busquem, junto às companhias aéreas, conexoes possíveis através de outras cidades europeias (…)”. Jogados à própria sorte em um país estrangeiro, brasileiros aguardam…

