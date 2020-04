COVID-19 | Páscoa em Portugal com novas medidas e vigilância redobrada

A partir de amanhã – 5ª feira, 9, e até 2ª feira, 13 – ninguém poderá sair do seu concelho de residência para evitar o movimento nas ruas, estradas e auto-estradas de todo o país. Só para dar um exemplo, o Distrito de Lisboa possui 16 concelhos com uma populaçao de 2.244.799 habitantes (dados de 2009), sendo os municípios da Área Metropolitana de Lisboa os mais populosos, com uma média de 2 milhoes de residentes.



O “todo o mundo em casa” é para cumprir, sem almoços em família fora da sua área de moradia e sem visitas a parentes que residam em outros concelhos. Todos os transportes públicos estarao funcionando só para quem vai trabalhar – e mesmo assim terá que provar para onde vai, com declaraçao assinada pelo empregador.

Os aeroportos do país estarao fechados. Nesta época, em tempos normais, muitos portugueses e suas famílias que vivem em outros países da Europa, e nao só, chegam para passar as férias da Páscoa na “terra” com familiares e amigos. Viajam de aviao, trem, autocarros ou pegam as auto-estradas para participar dos rituais da Semana Santa, tradiçao ainda muito presente em muitas regioes do país. Este ano, tudo sob estreita vigilância, e até as missas nas igrejas e procissoes pelas cidades, aldeias e vilarejos foram desaconselhadas.

Controlar os movimentos nas ruas e estradas é a palavra de ordem. Um grande número de profissionais da segurança – polícia, GNR e até fiscais do SEF (serviço de imigraçao) – estarao a postos com puniçoes aos infratores durante todos esses dias.

Para os que costumam cumprir com rigor o isolamento ou quarentena obrigatória, continuam liberadas as necessárias idas ao supermercado ou à mercearia mais perto, à farmácia, se precisar, e dar uma volta rápida pelo quarteirao para respirar esse ar de primavera que de tao tímida deixamos de lembrar. No caminho, as ruas também falam através dos cartazes e dos pequenos sinais cheios de informaçao – recados de agradecimento, cuidado e palavras de amizade. Sao o que há de melhor em nós, seres humanos, para oferecer aos nossos vizinhos contra essa pandemia nessa semana santa. Fiquem em casa!





