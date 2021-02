Deputada dos EUA tira sarro de Bolsonaro ao tomar a vacina

A deputada estadunidense Alexandria Ocasio-Cortez, congressista do Partido Democrata pelo estado de Nova Iorque, tomou a 2ª dose da vacina contra a COVID. E nao perdeu a chance de tirar sarro do presidente Jair Bolsonaro, que, em dezembro, em pleno auge da guerra da vacina, disse que, como efeitos colaterais, quem tomasse o imunizante poderia virar um jacaré (assista ao vídeo). Era uma crítica (idiota) aos laboratórios que produzem os imunizantes, por nao se responsabilizarem por possíveis efeitos colaterais.

Ocasio-Cortez estava respondendo nos Stories a questoes dos seguidores (ela tem mais de 8,7 milhoes só em sua conta pessoal no Instagram) sobre a 2ª dose. Um seguidor nao identificado perguntou: “Você virou um jacaré, como o presidente do Brasil disse que as pessoas que tomassem a vacina virariam?” Usando um filtro do Instagram que mudou a cor de seu rosto para verde e lhe deu 7 estranhos olhos, AOC, iniciais pelas quais a deputada também é conhecida, respondeu à pergunta com uma certa dose de ironia, dizendo: “Nao, eu nao virei um lagarto, posso dizer com 100% de certeza. Quem quer que esteja dizendo isso está apenas sendo bobo”.

Aliás, além de gerar críticas, a declaraçao estapafúrdia de Bolsonaro (que sugeriu outros efeitos colaterais “indesejados”, como mulheres barbadas ou homens com voz de mulher, seja lá o que isso for), virou piada e rendeu uma porçao de memes, claro.

Um site, chamado de Jacaré Tracker, acompanha a evoluçao das vacinas já aplicadas e conta quanta gente já se transformou em jacaré. É um esforço para lembrar dos animais que estao sofrendo com o descaso do governo federal com a natureza: “Enquanto isso, os nossos jacarés sofrem. As queimadas no Pantanal levaram quase 45 mil km² do bioma, ameaçando 41 espécies de répteis, entre muitas outras”, lembra o site.

Até o momento, nunca é demais dizer, ninguém que tomou a vacina virou jacaré.

