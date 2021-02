Em Lisboa, um encontro inesperado com a saudade

Quem resiste a uma caixa de bombons made in Brasil na prateleira de um supermercado aqui em Lisboa, pedindo para ser comprada? Depois das coxinhas, do pao de queijo congelados, biscoitos de polvilho, paçoca (sim!) e outros encontros mais ou menos inesperados, é quase impossível nao levar algum pra casa. Quando a vontade bate, nao tem jeito. Vale tudo em mais um final de semana de confinamento obrigatório no país – até abrir bem devagarinho um bombom Serenata da Amor, já pensando em qual será o próximo. A saudade cabe numa caixa de bombons. E a culpa no dia seguinte também…

publicidade publicidade