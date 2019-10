Epica Awards recebe inscriçoes até 21 de outubro – Blue Bus faz parte do júri

O ‘Epica Awards’, única premiaçao criativa em que os jurados sao da imprensa, estendeu o prazo de inscriçao de peças para o dia 21 de outubro. O prêmio celebra as melhores criaçoes nas áreas de publicidade, design, RP e digital. Criado em 1987, o Epica traz este ano 2 novidades – o Grand Prix de RP e a categoria Igualdade de Gênero. Blue Bus, junto com outras publicaçoes renomadas de todo o mundo, faz parte do júri. A cerimônia de premiaçao acontece no dia 21 de novembro, no Royal Tropical Institute (KIT), em Amsterdam. Para inscrever suas peças clique aqui.

