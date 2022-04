Festival Política – a desinformaçao é posta em questao

Nessa 5ª feira, Lisboa amanheceu sob o signo da ‘Desinformaçao’ – o tema central do 6° Festival Política, de 21 a 24 de abril, no cinema Sao Jorge, na Avenida da Liberdade. Palavra que tem tudo a ver com os dias que correm, ou melhor, disparam, ameaçando a democracia e a confiança dos cidadaos na política, na comunicaçao social e no jornalismo.

“A desinformaçao pode pôr em causa a crença dos cidadaos nas instituiçoes, como promove os populismos e as discriminaçoes, e como pode afastar os cidadaos da participaçao na vida pública”, explica o codiretor artístico do Festival, Rui Oliveira Marques.

O que é verdade, o que é mentira, como viver e sobreviver neste mundo tao repleto de distorçoes? Onde encontrar a sua turma para debater, ver, ouvir e ficar ainda mais bem informado sobre o que está a acontecer logo ali, ao virar da esquina, nos jornais ou nas telas da sua preferência?

Prepare-se para a programaçao – mais de 20 filmes, debates, workshops, concertos, exposiçoes de fotos, encontros com deputados portugueses de vários partidos, performances e muita, muita conversa. Todas as atividades sao gratuitas. Verdade!

De 6 a 8 de maio, Festival Política acontece também na cidade de Braga – no Centro de Juventude de Braga.

A criaçao dos materiais da campanha e a exposiçao baseada no livro “Reconstituiçao Portuguesa” sao uma colaboraçao da FCB Lisboa.

