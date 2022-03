Globeleza 2022 | Teresa Cristina solta a voz e manda ver no Carnaval

A cantora Teresa Cristina canta na vinheta da Globo e aproveita para deixar um recado: “Meu coraçao enche de alegria ao ouvir a minha voz na televisao. A 1ª mulher a gravar o samba oficial. Essa açao da Globo me deixa feliz porque nao fala só sobre minha situaçao, mas sobre todas as mulheres. O samba chegou no Rio de Janeiro pelas maos de uma mulher, mas isso foi apagado com o tempo e sabemos muito pouco sobre ela. O meu desejo hoje é que mais mulheres sejam lembradas e que isso continue.” | Foto e vídeo: Globo/Divulgaçao

