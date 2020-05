Heroísmo | Marcas deixadas pelas máscaras revelam identidade dos profissionais de saúde

Imagem já familiar nos noticiários, rostos de profissionais da saúde marcados pelo uso constante de máscaras ganharam marcas um pouco diferentes nesses anúncios da McCann da Sérvia – as de máscaras de super heróis. Arte de Lidija Milovanovic. Saiu no Ads of the World.

