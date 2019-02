Imposto para usar redes sociais faz Uganda perder 5 milhoes de usuários de internet

Desde julho do ano passado, quem mora em Uganda precisa pagar uma taxa para usar serviços como Facebook, Twitter e WhatsApp. Desde entao, segundo o The Next Web, o país africano perdeu 5 milhoes de usuários de internet. Criado sob o pretexto de aumentar a receita do Estado e contribuir para a segurança nacional, o imposto é visto pela maioria dos ugandenses como uma forma de inibir sua liberdade de expressao. Matéria da Época por ocasiao da criaçao do imposto informa que a taxa é de cerca de R$ 0,20 por dia – R$ 1,42 por semana ou R$ 6,08 por mês. Quem nao paga tem acesso negado a uma lista de 58 sites. A publicaçao observa que “o valor pode parecer baixo, mas é considerado excludente para os mais pobres – ainda mais em uma economia nao desenvolvida e frágil como a de Uganda.“

