‘Lisboa sem rodinhas’ – andar de bike também se aprende na escola

O projeto ‘Lisboa sem rodinhas’ quer que todas as crianças do 1º ciclo do ensino básico das escolas públicas de Lisboa aprendam a andar de bicicleta. O programa é gratuito, decorre nas escolas durante o período escolar e está integrado no currículo de educaçao física. Sao 6 aulas de 45 minutos, ao longo de 3 semanas. O projeto-piloto já começou em algumas escolas e procura sensibilizar para “uma mobilidade mais sustentável, racional, eficiente e acessível, nomeadamente no concelho de Lisboa que pretende reduzir a utilizaçao do automóvel particular nas deslocaçoes dentro da cidade em funçao de outros modos, sobretudo pela promoçao do transporte colectivo, mas também nos modos partilhados e nas deslocaçoes a pé e de bicicleta”, refere a Câmara Municipal de Lisboa em comunicado.

