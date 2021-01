Ninguém sai – Portugal renova o estado de emergência até 14/02

A nova medida do Governo para os cidadaos nacionais foi transmitida hoje pelo ministro da Administraçao Interna na Assembleia da República, antes de ter sido aprovado por larga maioria o pedido de autorizaçao de renovaçao do Estado de Emergência por mais de 15 dias, até 14 de fevereiro, para permitir medidas de contençao da COVID-19.

“No quadro de uma estratégia nacional, o Governo adotará a medida de limitaçao de deslocaçoes para o exterior nos próximos 15 dias de cidadaos nacionais. Salvo casos excepcionais, na próxima quinzena, serao limitadas as saídas por via aérea, terrestre ou fluvial de cidadaos nacionais“, declarou o Ministro, Eduardo Cabrita, na sua intervençao, lembrando também a limitaçao de voos para o Reino Unido e a suspensao dos voos para o Brasil, anunciada ontem.

Tendo como foco principal a proteçao dos cidadaos que vivem no país e a reduçao dos contágios, antes de terminar deixou um aviso que sempre vale lembrar – “Com essa medida, estamos a contribuir para a decisao europeia que limita voos entre áreas de risco em toda a Uniao Europeia“, disse.

Portugal atingiu hoje novos máximos diários ao registar 303 mortes relacionadas com a COVID-19 e 16.432 casos de infecçao com o novo coronavirus, segundo a Direçao-Geral da Saúde (DGS). Com Lusa.

