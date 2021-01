O dia seguinte das eleiçoes – presidente de Portugal reeleito por mais 5 anos

Uma notícia já esperada tomou conta das 1as páginas dos jornais portugueses de hoje – o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anos, do PSD, foi reeleito no domingo (24) para mais 5 anos de mandato. Com 60% dos votos, derrotou os outros 6 candidatos logo na 1ª volta. Como também estava previsto, a diplomata, ex eurodeputada, candidata independente e filiada ao Partido Socialista, Ana Gomes, ficou em 2º lugar depois de uma acirrada disputa até o final da apuraçao com o advogado e deputado André Ventura, que estreou o seu partido, Chega, com um 3º lugar.

Entre a abertura do discurso do vencedor – “A 2 de novembro, dia da evocaçao das vítimas da pandemia no Palácio de Belém, havia 2.590 mortos. Sao agora 10.469. Para eles vai o meu, o nosso 1º emocionado pensamento”, disse o Presidente reeleito -, e as melhores frases dos vencidos – “Se eu nao tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais a progressao da extrema-direita”, apontou Ana Gomes e a resposta inflamada de André Ventura logo a seguir na sua intervençao – “Nao haverá governo em Portugal sem nós”-, passaram-se algumas horas na contagem dos votos e a noite eleitoral já estava quase a terminar.

Os comentários, as trocas de impressoes e elogios continuaram a invadir a madrugada nas TVs, na tentativa, muitas vezes repetitivas, de criar possíveis cenários para o país nos próximos anos, nunca sem antes apontar um fantasma que continua a assustar – dessa vez a abstençao foi de 60,51% – 6.530.350 portugueses nao votaram em um universo de mais de 10 milhoes de eleitores cadastrados.

“Boa noite! Melhores dias virao. Até a próxima eleiçao para presidente”, ouvi alguém dizer no final do programa em tom de despedida. Até daqui a 5 anos, repeti pra mim mesma, 5 anos…

