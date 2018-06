Portugal x Marrocos | É o prato principal do almoço de hoje em Lisboa

Na 1ª página do jornal esportivo ‘A Bola’, dia do jogo Portugal x Marrocos, o pedido em inglês ‘Play it again Cris’ (do filme ícone ‘Casablanca’, com cenas gravadas nesta cidade marroquina), traduz o grito da torcida pela vitória no jogo de hoje. Quem é que marca? Como é que está o coraçao? Onde é que vai ver o jogo? Com as temperaturas altas, acha que vai ser um jogo quente? Vibra muito com o mundial? Perguntam os repórteres nos telejornais pelas esplanadas e em frente aos teloes espalhados por muitas cidades do país. As expectativas de vitória sao altas e prognósticos “só no final do jogo”, como dizem os sempre precavidos portugueses… Toca outra vez, Cris!

