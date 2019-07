Rrrrubinho | Já viu o novo comercial de Havaianas com Rubens Barrichello?

As Havaianas Urban ganham campanha própria estrelada por Rubens Barrichello, com criaçao da AlmapBBDO e estreia neste último domingo, dia 14, durante intervalo do Fantástico, na Rede Globo. No filme principal da campanha, o ex-piloto de Fórmula 1 e atual piloto da Stock Car entra em cena em uma das lojas da marca procurando por “aquelas Havaianas mais arrumadinhas”. Ao atendê-lo, a vendedora nao consegue controlar a pronúncia de seus “R”s ao relembrar a forma como os narradores chamavam pelo piloto. ;-) O conteúdo da campanha conta também com 2 filmes de 15 segundos para a TV que irao ao ar no final do mês – veja abaixo.

