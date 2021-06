Tiago Leifert nas tardes de domingo – Globo antecipa saída de Faustao

A Globo acaba de enviar comunicando avisando que “o apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razoes estratégicas e internas, a Globo tomou a decisao de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato. Neste domingo, dia 20, vai ao ar a última rodada do mata-mata do ‘Super Dança dos Famosos’. O quadro revelará quem se juntará ao grupo de semifinalistas, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.“

publicidade publicidade