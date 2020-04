Turkish Airlines faz voo histórico, desenha bandeira da Turquia no céu

Em homenagem ao centenário da Grande Assembleia Nacional da Turquia, dia da Soberania Nacional e das Crianças, a Turkish Airlines realizou, nessa 5ª feira, dia 23 de abril, um voo histórico. Com um Boeing 777-300, a companhia aérea desenhou, no céu do país, uma lua crescente e uma estrela – simbolos presentes na bandeira nacional turca. A aeronave decolou do aeroporto internacional de Ancara às 09h39, horário local, e o voo durou aproximadamente duas horas e meia. Assista acima ao filme produzido por ocasiao da iniciativa.

Imagem: Flightradar24/voo TK1920

publicidade publicidade