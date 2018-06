Twitter promete resumo diário do melhor do #CannesLions

Durante a semana do Cannes Lions, o perfil Twitter Marketing vai enviar um ‘recap’ diário das melhores campanhas do festival para quem curtir o tuite abaixo. A ediçao 2018 do festival começa na próxima 2ª feira, dia 18, e vai até o dia 22.

