Twitter toma frente na remoçao de conteúdo abusivo e testa botao ‘mute’

O Ad Age informa que o Twitter nao está mais esperando que usuários reclamem de tuites abusivos para tirá-los do ar – o serviço decidiu ser proativo na hora de fazer o “serviço sujo”. Na verdade, a mudança começou no ano passado, e o Twitter diz que hoje identifica 38% do conteúdo abusivo que é penalizado na plataforma. Além disso, essa semana, em um TED Talk, o CEO Jack Dorsey disse que o Twitter vai testar um botao ‘mute’, que permitirá ao usuário esconder as respostas aos seus tuites. Os leitores terao de clicar no tuite escondido para visualizá-lo. O antecessor de Dorsey, Dick Costolo, que deixou a empresa em 2016, já disse que seu maior arrependimento foi nao resolver o problema do bullying na plataforma. Enquanto isso, o próprio Dorsey tuitou no ano passado que “nao temos orgulho de como as pessoas se aproveitaram do nosso serviço, ou de nossa incapacidade para lidar com isso rápido o suficiente.” Leia a matéria na íntegra aqui. | Ilustraçao de Tam Nguyen para o Ad Age

