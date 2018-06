Um curta metragem sobre as glórias e fracassos de um craque – a ideia invejada da semana

Chegamos ao capítulo 84 e agora é a vez do publicitário argentino Maxi Maddalena, CCO da Ogilvy Argentina, revelar sua inveja criativa. Maxi é um dos criativos responsáveis pela ideia invejada na semana passada por Juan Pablo Carrizo, “Uma vez na vida”. Em época de Copa do Mundo, a inveja de Maddalena tem tudo a ver com o momento. Um incrível trabalho de criativos latinos que brilham em Los Angeles. Quer conhecer esse trabalho? Aperta o play! ;-)

publicidade publicidade