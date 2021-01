Vejinha chamou SP de ‘capital do Nordeste’ – capitais nordestinas nao gostaram

A Veja Sao Paulo, ou “Vejinha”, para os paulistanos mais íntimos, estampou na capa da ediçao desta semana, especial de aniversário de 467 anos da cidade, uma foto com 6 nordestinos que moram na “pauliceia desvairada” (vc já vai entender pq roubei de Mário de Andrade o título do livro que fala do provincianismo paulista do começo do século 20!). Os 6 personagens da capa fazem sucesso em seus negócios, “(na) gastronomia, (no) design, (em) startups inovadoras e até (na) construçao de prédios, mas, desta vez, no papel de donos das construtoras”, como avisa o texto no Twitter. Confesso que ainda nao li a matéria, mas a capa surpreende pelos clichês, como uma parede de reboco aparente e cactos, muitos cactos! 🤔

A chamada (“A capital do Nordeste”, sobre Sao Paulo) é um bocado presunçosa, mas quem está dizendo isso nao sou eu. Quando o editor-chefe da Vejinha, Raul Juste Lores, tuitou a capa, que chamou de “homenagem ao grupo mais numeroso da paulistanidade: os nordestinos, ou Nordesters”, a prefeitura de Salvador, maior capital da regiao, com mais de 2,8 milhoes de habitantes (entre os quais estao os que mais lêem no país, sabia?), compartilhou a postagem tirando sarro e marcando todas as outras 8 capitais nordestinas: “Será, amadah?! Corre aqui @PrefAracaju, @PrefMaceio, @prefjoaopessoa, @prefrecife, @NatalPrefeitura, @prefeiturapmf, @PrefeituraSL, @prefdeteresina! Eu conto ou vocês contam?!” O perfil da capital soteropolitana tem 213,5 mil seguidores no Twitter. O tuíte tinha mais de 2,9 mil curtidas e 1,2 mil compartilhamentos.

Nao ficou por aí. Fortaleza, 2ª em tamanho na regiao, com 2,7 milhoes, respondeu com um meme: “Amiga, me segura”. Aliás, vc sabia que a capital cearense foi por mais de uma vez a que mais aprovou alunos para o concorrido ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), cujo processo seletivo é considerado o mais difícil do país? Aracaju, capital do nosso menor estado, Sergipe, foi atrás com outro meme e um texto curto e direto: “Ai, amiga”. A “cidade menina” é a capital do maior produtor de mangaba do país e do estado em que fica o Cânion de Xingó, 5º maior cânion navegável do mundo, sabia dessas?

Nao demorou nada para que as outras capitais também embarcassem na brincadeira: a paraibana Joao Pessoa, capital brasileira em que o sol nasce primeiro, tuitou: “Eu, hein?!” “Jampa” é a 8ª maior cidade do Nordeste, com 809 mil pessoas. Cidade do sol, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, nao quis a bronca pra si mesma: “Conta tu”, tuitou a prefeitura, com outro meme. Sabia que a capital potiguar, 6ª maior da regiao, foi a que, certa vez, mais retirou crianças de lixoes, segundo a Unicef?

Recife, 3ª maior capital nordestina, com 1,7 milhao de habitantes, usou outro meme: “Eles que lutem, bebê!” Mais antiga das capitais brasileiras, fundada em 1537, Recife é a que tem mais baobás no mundo fora da África, sabia? Maceió veio por último e só escreveu: “O golpe tá aí! Cai quem quer!” Sabia que Maceió tem sua própria estátua da liberdade? Nao é daquela loja lá de Santa Catarina e nem é uma réplica! Na verdade, é um esboço oficial, construído pela mesma empresa que criou a versao de Nova Iorque.

Por enquanto, Teresina e Sao Luís preferiram o silêncio! Mas enquanto elas nao respondem, os internautas estao fazendo a festa, com muita tiraçao de sarro e demonstraçao de orgulho das cidades em que vivem – verdadeiras capitais nordestinas. No Instagram, uma pernambucana que mora no Rio de Janeiro fez uma baita gozaçao. Brincadeiras à parte, alguns internautas lembraram um aspecto bem importante e triste dessa capa: nenhum, absolutamente nenhum dos personagens retratados nela é negro. Vale lembrar que, segundo o IBGE, 74,5% da populaçao nordestina é preta ou parda. Bola fora da revista paulistana…

Agradeço às queridas colegas jornalistas Marina Cardoso (potiguar), Lucélia Pereira (pessoense), Luana Sena (teresinense), e Nayara Felizardo (cearense de Crato que morou em Pernambuco e se formou no Piauí) pela leitura comentada.

