A vida de um designer gráfico e os ‘benefícios’ de trabalhar de graça – veja esse vídeo

Designers gráficos já estao acostumados a receber a proposta indecente de trabalhar em troca de reconhecimento, como se reconhecimento pagasse as contas do mês. Fazendo piada da situaçao, o Randall P Studios criou esse curta animado que conta a história de Jeff, designer gráfico formado que trabalha de graça, como todos os seus colegas de profissao. Afinal, designers gráficos nao precisam comprar nada. Veja só que interessante – quando eles vao ao supermercado, no posto de gasolina, em qualquer lugar que seja, basta mencionar a profissao que eles sao automaticamente liberados de pagar a conta. Vale a pena assistir e quem sabe até mandar para o próximo engraçadinho que quiser pagar seu trabalho com ‘visibilidade’. Via Hello You Creatives.

