Spotify checou os hits do ano em busca de fake news – parceria com o NYTimes

Em parceria com o New York Times, o Spotify resolveu fazer um ‘fact check’ nos maiores hits de 2017 – músicas de Ed Sheeran, Miley Cyrus, Sam Hunt e Bruno Mars. ‘Shape of You’, por exemplo, de Ed Sheeran (aliás, a música mais tocada no Spotify de todos os tempos), inclui a frase “The club isn’t the best place to find a lover / So the bar is where I go” (A boate nao é o melhor lugar para encontrar um amor / Entao vou para um bar). Para verificar se a informaçao é verdadeira, a plataforma de streaming se baseou em uma matéria de 2014 da Psychology Today. Descobriu que é melhor o cantor britânico procurar pelo amor em outro lugar, porque apenas 20% dos casais se conhecem em bares ou restaurantes. ;-) O anúncio foi publicado na ediçao impressa do NYTimes de 11 de dezembro e também está disponível online. Via AdFreak.

