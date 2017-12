‘Vai Malandra’ de Anitta bate recorde no Spotify – feito inédito para um artista br

Anitta precisou de apenas algumas horas para bater o recorde de música mais executada no Spotify no dia do lançamento no Brasil. O funk “Vai Malandra” chegou à plataforma ao meio-dia da última 2ª feira e deixou “Look What You Made Me Do“, da norte-americana Taylor Swift, para trás como o hit mais executado em sua estreia. O novo hit de Anitta foi também a 1ª música a quebrar a marca de 1 milhao de streams no 1º dia no Brasil. O hit também se tornou o mais escutado em 1 dia, apesar de a música ter sido lançada pontualmente às 12:00. Para completar os números da funkeira, “Vai Malandra” alcançou a 49ª posiçao do ranking global e a 1ª colocaçao no Brasil logo nas primeiras horas no Spotify. Um feito inédito para um artista brasileiro. O sucesso encerra a campanha “Check Mate” da cantora, que planejava lançar 1 hit por mês, desde setembro. Até o lançamento do novo hit, “Movimento da Sanfoninha” era o funk mais ouvido da carioca no Spotify.

