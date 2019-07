A inveja de Fabio Fernandes e o risco q um dia ele assumiu para lançar um comercial

No capítulo 95 da corrente da inveja, orgulhosamente apresentamos Fabio Fernandes, um dos mais premiados publicitários da América Latina e do mundo, fundador e líder criativo da F/Nazca Saatchi & Saatchi, invejado no capítulo anterior pelo Pernil da AlmapBBDO. Fabio revela agora sua inveja criativa por um comercial argentino que impressiona pela qualidade do roteiro, com aquele toque de humor característico que só os nossos “hermanos” sao capazes de criar. E de lambuja, Fabio também revela os bastidores da criaçao do comercial invejado pelo Pernil, “Corridinha Matinal” para Rainha, uma história do baú que comprova que uma boa publicidade às vezes também precisa de uma grande dose de risco. Imperdível! Quer conhecer a inveja do Fábio e os segredos do comercial Corridinha Matinal? Aperta o play!

