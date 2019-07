Lew’Lara\TBWA quer acabar com o uso de plástico na agência – veja como

A agência Lew’Lara\TBWA está lançando a campanha interna ‘Plástico Zero’, uma iniciativa sustentável para acabar com o uso de plástico na agência. Todos os funcionários receberam 1 squeeze e uma xícara de fibra de coco. Tanto as salas de reuniao quanto as salas da diretoria serao abastecidas com garrafas de vidro, eliminando todas as garrafinhas de plástico. As copas da agência também ganharam um novo bebedouro onde os funcionários podem escolher entre água com ou sem gás. “O maior objetivo dessa campanha é incentivar os funcionários a também eliminarem todo o plástico de suas mesas e de suas casas, ajudando a disseminar a mentalidade de preservaçao do meio ambiente e sustentabilidade“, diz Sheila Wakswaser, CFO e sócia da TBWA\Brasil.

