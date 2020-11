Agência de Portugal é premiada no Festival El Ojo

Uma boa notícia para o mercado da comunicaçao em Portugal. A Coming Soon, agência independente da dupla de publicitários Marcelo Lourenço e Pedro Bexiga, acaba de ganhar um dos prêmios mais importantes do El Ojo de Iberoamérica – importante festival de talentos e criatividade realizado em Buenos Aires, na Argentina, que premia os profissionais de língua latina. Dessa vez todos os olhares atravessaram o Atlântico e o El Ojo Local, que dá o prêmio às melhores agências de cada país, veio parar na mesa de trabalho dessa dupla luso-brasileira e sua equipe, mostrando a força das agências independentes em Portugal. Valeu a espera, Coming Soon. :)

publicidade publicidade