Natal da Vodafone em Portugal na linha de frente da emoçao – veja isso

Em homenagem aos profissionais da saúde, a campanha da Vodafone já está nas ruas, TV e meios digitais. Um ‘stand by me‘ nesse ano onde o verdadeiro sentido do Natal nunca esteve tao presente. Da Wunderman Thompson – com direçao de Augusto Fraga, produçao da Krypton Films, fotografia de Ekkehart Pollack e acompanhamento da Film Brokers.

