Marca espanhola de comida manda o recado em outdoor ousado – ‘f*-se, 2020!’

Um anúncio inusitado mas bem com a cara desse fim de 2020: a marca El Pozo King, do grupo espanhol El Pozo Alimentación, colocou no centro de Madrid um outdoor com uma mensagem especial de despedida para este ano de pandemia e números alarmantes e crescentes de casos e mortos. “Maldito 2020, até nunca” é o recado do cartaz, em português mais comedido. E para nao deixar dúvida, as salsichas da empresa mandam o gesto final, ao lado de um “Eu tinha que dizer isso“. Pois dito está! Ah, vale dizer que a salsicha e os outros produtos da marca são 100% veganos, sem carne. É assim que a marca se apresenta, no que chama de “Atitude King“: “Somos inconformistas, somos corajosos, somos o que sonhamos, mas acima de tudo somos o que fazemos. Somos #FKINGGREAT. Somos King“. O ousado da campanha de fim de ano nao está só no outdoor, é a cara da empresa. Para quem estiver na capital espanhola e quiser conferir pessoalmente, o outdoor ficará até o dia 31 instalado na rua Zurbarán, 8, esquina com Almagro. Mas para quem preferir ficar em casa (fique em casa!), as redes sociais da marca, como o Instagram (@elpozo_king), já estao exibindo as imagens da campanha. Entao um feliz 2021, porque 2020 foi triste e difícil demais.

