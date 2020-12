Vacina | Esse é o mapa da COVID-19 que torcemos para o Brasil liderar

O Brasil ainda aparece sem cor nesse mapa do Our World in Data, mas a esperança é que o país fique bem colorido – e logo. O novo mapa está acompanhando a vacinaçao contra a COVID-19 em todo o mundo. No Brasil, ainda nao temos uma data oficial de início da vacinaçao, embora o estado de Sao Paulo tenha divulgado 25 de janeiro como data própria (e nao se sabe até aqui se acontecerá mesmo). No mundo, segundo o mapa, até 26 de dezembro já tinham sido mais de 4,6 milhoes de doses dos diversos imunizantes que estao sendo regulamentados e liberados por vários países. E quem está na frente? Apesar de a China ter começado a vacinar sua populaçao antes, os EUA, cuja FDA (a Anvisa de lá) já aprovou duas vacinas, aplicou mais de 1,9 milhao de doses. A China vem em 2º, com 1 milhao. Logo em 3º lugar, o Reino Unido, 1º país ocidental a regulamentar uma vacina, já aplicou 800 mil doses. Em seguida, na ordem, aparecem Rússia (700 mil), Israel (208,6 mil), Escócia (56,7 mil), Bahrein (51,6 mil), Canadá (43,5 mil), País de Gales (22,6 mil), Irlanda do Norte (16,1 mil), Chile (5,1 mil), México (2,9 mil) e Costa Rica (com 55 doses). Chamam atençao os 2 países do Oriente Médio, que têm populaçao pequena, Bahrein com 1,6 milhao e Israel com 8,9 milhoes. No mapa é possível ver o avanço do espalhamento da vacina desde o início de dezembro. No Brasil, país em que o presidente já avisou que nao vai tomar a vacina (“e ponto final”) e ainda disse que nao se sente pressionado pelo fato de o país estar ficando para trás, seguimos acompanhando, esperançosos para que 2021 traga a vacina para os brasileiros – e uma cor para o mapa.



