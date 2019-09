Agências | Levantamento aponta baixa diversidade e tímido engajamento em inclusao

Como parte de seu programa ‘Melhor no Plural’, que busca fomentar maior diversidade nas estruturas internas das agências de publicidade, o Grupo de Planejamento de Sao Paulo fez um levantamento do perfil sociodemográfico das equipes de planejadores e o patamar de engajamento institucional das agências em iniciativas de diversidade e inclusao.

O mapeamento, feito em 78 agências, teve como foco a composiçao sociodemográfica das equipes de planejamento e o nível dos esforços das agências na promoçao da igualdade e inclusao em se tratando da gestao de seus talentos. Foram identificados 3 estágios de maturidade das empresas em relaçao a questao – inexistente, incipiente e maduro.

Da amostra total, mais da metade (53%) disse nao ter nenhum tipo de iniciativa relacionada a diversidade e inclusao, e apenas 13% informaram possuir um programa estruturado. Das respondentes, apenas 17% possuem algum tipo de política exclusiva de contrataçao para grupos de diversidade, e meros 5% declaram ter um programa de mentoria e treinamento pós-contrataçao, potencialmente impactando o progresso e consolidaçao dos esforços de inclusao e integraçao deste novo profissional.

Constatamos o que intuitivamente já antecipávamos: o mercado de agências pode até estar informado sobre a importância da diversidade e inclusao, porém talvez ainda nao esteja consciente de sua relevância, dado seu tímido engajamento quando se trata de iniciativas voltadas às suas estruturas internas. Para além da divergência entre discurso e prática, nosso intuito foi o de evidenciar de maneira concreta o grande potencial de inovaçao e criatividade que se perde pela manutençao de times pouco plurais, com um leque de perspectivas e vivências menos variado”, declara Flávia Spinelli, líder da frente de diversidade do GP e global client partner do Facebook.

Os dados gerados pelo levantamento já renderam uma maratona que contou com a presença de representantes de 38 agências e aprofundou esse retrato preliminar da composiçao de equipes de planejamento do mercado. A partir de agora, o GP vai focar em treinamentos específicos para ajudar as agências a abraçarem com mais rapidez e efetividade as premissas de diversidade e inclusao em seus processos de recrutamento e gestao de talentos.

