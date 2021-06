Ai Weiwei em Lisboa – a maior exposiçao de todos os tempos do artista

O nome é fácil de lembrar – Ai Weiwei – 64 anos, chinês, nascido em Pequim e um dos mais famosos artistas da atualidade. As suas obras na mais recente exposiçao “Rapture“, aqui em Lisboa, também serao impossíveis de serem esquecidas. Nao só pelo tamanho das suas instalaçoes em um espaço muito bem escolhido, mas pela genialidade na escolha dos materiais com que trabalha. Cortiça, papel, palha, barro, mármore, pano, azulejos, metal. Tudo vira arte nas maos desse ativista dos direitos humanos, na sua constante busca em revelar a sua maneira muito particular de olhar o mundo. As tragédias, a guerra, perseguiçoes políticas, crise ambiental, censura, pandemia, refugiados, a luta pela liberdade na Cordoaria Nacional, em Belém. Sao histórias contemporâneas contadas na forma de denúncias impressas, esculpidas, filmadas e fotografadas. Ao público em geral será permitido se emocionar e guardar na memória essa viagem no barco dos refugiados, para nunca mais esquecer. Afinal, somos todos humanos…

A conferência de imprensa foi realizada debaixo de uma enorme cobra (Snake Ceiling – 2009), instalaçao feita com mochilas de crianças em homenagem aos estudantes que morreram no terremoto de Sichuam em 2008. Ai Weiwei respondeu a várias perguntas dos jornalistas sobre o seu processo de criaçao, também falou sobre os 81 dias de prisao na terra natal e posterior saída do país e a sua atual experiência de vida em Portugal, onde vive há cerca de 1 ano, em Montemor-o-Novo, no Alentejo.

A exposiçao apresenta 85 peças de Ai Weiwei. É a 1ª do artista em Portugal e a maior até hoje. Possui peças inéditas, algumas criadas no país – como a “Brainless Figure” (Figura sem Cérebro), escultura em cortiça com a figura do próprio artista – e outras já conhecidas, além de trabalhos em vídeos e fotos.

“Rapture” – até 28 de novembro, na Cordoaria Nacional, em Lisboa.



“Forever Bycicles” (2015) – instalaçao no exterior



“Snake Ceiling” (2009)



“Brainless Figure” – recente, em cortiça



“Law of the Journey (Prototype B)” – barco com figuras humanas/refugiados



“Pendant – Toilet Paper” – em mármore, corrida ao consumo na pandemia

Vista geral

