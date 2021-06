Juliette, do #BBB21, será embaixadora do Globoplay

A Globo avisa que Juliette é a mais nova integrante do seu time de talentos. A campeã do Big Brother Brasil 21 será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais, e também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo, que serao anunciados na semana que vem. “Fico muito contente e feliz em ser embaixadora do Globoplay! Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e a uma empresa brasileira. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros“, comemora Juliette.

